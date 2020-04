Coronavirus, appello al governo di Mannoia e Amoroso – VIDEO

Lavoratori dello spettacolo pagano l’emergenza Coronavirus, appello al governo di Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso.

Cosa accadrà ai lavoratori dello spettacolo dopo questa pandemia? A chiederselo sono i big dello spettacolo e alla voce di Tiziano Ferro, criticata da molti sui social, se ne uniscono altre, come quella di Laura Pausini.

Leggi anche –> Tiziano Ferro chiede risposte al governo, il web insorge: “Fuori luogo”

Adesso un nuovo appello, nel corso della trasmissione La Vita in Diretta, arriva da Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. Si chiedono risposte al governo Conte su un settore strategico come quello dello spettacolo e della cultura, per il quale la fase 2 è qualcosa di totalmente ignoto.

Leggi anche –> Coronavirus, Brusaferro (Iss): “Bimbi giocano all’aperto, a rischio i nonni”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Spiega Fiorella Mannoia: “Non facciamo questo appello per noi cantanti ma per tutte le persone che lavorano dietro le quinte nel mondo dell’intrattenimento. Lavoratori che non hanno nessuna garanzia in questo momento storico perché nessuno li ha mai nominati. Saremo gli ultimi a riprendere ma non ci viene detto di più. Bisogna prendersi cura di chi lavora dietro le quinte e che hanno famiglia da mantenere”. Ha proseguito Alessandra Amoroso: “Al di là dei concerti io ho un rapporto quotidiano con produttori, ballerini e musicisti che lavorano con me. Sento che non hanno prospettive future. Si parla tanto di fase 2 ma non c’è nessuna data”.