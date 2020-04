Simona Tabasco, chi è Elisa di Doc – Nelle tue mani: carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Simona Tabasco, chi è Elisa di Doc – Nelle tue mani: cosa sapere sulla giovane attrice di origini napoletane.

Il suo ruolo di Elisa Russo nella fiction Rai di successo Doc – Nelle tue mani, ispirata alla vita di Pierdante Piccioni, l’ha fatta conoscere al grande pubblico. Lei è Simona Tabasco, attrice napoletana classe 1994.

Si avvicina alla recitazione giovanissima, ad appena sei anni, mentre il suo esordio sul grande schermo è in Perez. Il personaggio di Tea, figlia del protagonista Demetrio, interpretato da Luca Zingaretti, le fa guadagnare il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento 2015

Cosa sapere sulla giovane attrice Simona Tabasco

Per lo stesso ruolo, ottiene altri importanti riconoscimenti e le fa guadagnare la nomination al Premio L’Oréal Paris per il cinema al Festival del Cinema di Venezia del 2015. In televisione, aveva già esordito giovanissima nella serie televisiva Fuoriclasse 2, della quale gira anche la terza serie. Sempre sul piccolo schermo, è protagonista di È arrivata la felicità, dove interpreta Nunzia Esposito, detta Nancy.

Nel 2016 gira, come protagonista femminile, il film I babysitter, opera prima di Giovanni Bognetti. Due anni dopo, è nel cast di Bob & Marys – Criminali a domicilio, spalla di Rocco Papaleo e Laura Morante. In televisione è protagonista di due stagioni della serie I bastardi di Pizzofalcone. Quindi recita in un episodio della serie 1994, in onda su Sky. Attiva su Instagram, ha un profilo con oltre 60mila follower.