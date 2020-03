Sara Lazzaro, chi è l’attrice di Doc-Nelle tue mani: carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Sara Lazzaro, chi è l’attrice protagonista di Doc-Nelle tue mani, la fiction interpretata da Luca Argentero.

Classe 1984, padre italiano e madre statunitense, l’attrice Sara Lazzaro è cresciuta tra Padova e la California. Dopo la laurea in Arti visive e dello spettacolo presso lo I.U.A.V. di Venezia, si è trasferita poi a Londra.

Qui ha ottenuto la laurea al Drama Centre con un Master in Performance. Il suo esordio sul grande schermo è nel film Blind Maze – Ragazzi con la pelle sottile, per la regia di Heather Parisi, nel 2009.

Cosa sapere sull’attrice Sara Lazzaro

Sempre nello stesso anno è nel cast di Dieci Inverni di Valerio Mieli. Ha recitato inoltre con i registi Susanna Nicchiarelli, Claudio Di Biagio e Francesco Amato. Nel 2016, ha vinto il premio Cinema Veneto Leone di vetro, come attrice rivelazione per il film The Young Messiah, in cui ha interpretato Maria di Nazareth. In televisione, l’abbiamo vista in The Young Pope, Braccialetti Rossi, Volevo fare la rockstar, In arte Nino e La guerra è finita.

Ha recitato nelle web series Freaks e Manovra 78, mentre a teatro ha recitato per Giorgio Sangati e Cristina Comencini. Nel 2020, è nel cast della serie tv Doc-Nelle tue mani, interpretata da Luca Argentero, in cui è il personaggio di Agnese. Su questa fiction ha spiegato: “Abbiamo condiviso un momento brutto: è stato quando ci hanno detto che non avremmo potuto girare le ultime scene perché le riprese erano sospese a causa del Coronavirus. Le ultime puntate di questa fiction, infatti, andranno in onda più avanti”.