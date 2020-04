Luca Argentero e Cristina Marino: “Nostra figlia? Il nome è segreto…”

Per Luca Argentero e Cristina Marino si avvicina il tanto atteso momento del parto. La scelta sul nome della figlia, però, resta avvolta nel mistero.

Al netto del disagio per le restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus, Luca Argentero e la sua compagna, Cristina Marino, sono al settimo cielo. Mancano ormai pochissimi giorni, infatti, alla nascita della primogenita del bell’attore.

Leggi anche –> Luca Argentero diventa papà: ecco l’annuncio su Instagram

Leggi anche –> Cristina Marino, chi è la moglie di Luca Argentero: età, lavoro, curiosità

L’affiatata coppia sta trascorrendo questo periodo bellissimo ma anche complicato in campagna, in una splendida villa immersa nella natura, dove l’attrice continua a prendersi cura di se stessa tra allenamenti e alimentazione sana. I due avevano deciso di lasciare temporaneamente la città prima ancora dell’arrivo del Coronavirus e di tutto quel che sappiamo. E sui social Cristina ha deciso di svelare qualche retroscena.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Luca Argentero e Cristina Marino presto genitori

“La mattina mi sveglio e faccio respirazione, poi faccio colazione che mi porta Luca – ha raccontato Cristina Marino in diretta su Instagram -. Continuo ad allenarmi anche se Luca non vuole. In questo momento sono moto zen, anche se conosco molte amiche che diventano più sensibili o nervose. Io no!”.

Ciò detto, l’attrice non ha voluto raccontare come ha annunciato al compagno di essere incinta (“No, è troppo intima, non lo dirò mai, neanche mia mamma lo sa”), né intende rivelare il nome che daranno alla loro bambina: “No, assolutamente!”. Ma “una cosa posso dirla. Sui social, non ci saranno foto della faccia della bambina. Metterla sui social e poco dopo la riportano ovunque, non è molto sano ed è pericoloso”.

Quanto alle nozze, rinviate proprio per l’avvento della gravidanza, la data è ancora in forse: “Dovevamo sposarci a giugno ma poi sono rimasta incinta. Tutto rimandato a non so quando. Abbiamo deciso di fare le cose con calma. Ci amiamo, abbiamo una bambina e una nuova casa. Io non ho fretta di sposarmi!”.

Leggi anche –> Chi è Luca Argentero: età, vita privata e carriera dell’attore

Visualizza questo post su Instagram •TOGETHER I’M STRONG• #togetheriamstrong #ad @zalando Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 15 Apr 2020 alle ore 4:12 PDT

EDS