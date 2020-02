Cristina Marino, chi è la moglie di Luca Argentero: età, lavoro, curiosità dell’attrice e modella che aspetta un figlio dall’ex concorrente del Grande Fratello.

Grande appassionata di fitness, bellissima modella e valente attrice: a Cristina Marino, la dolce metà di Luca Argentero, sembra non mancare proprio nulla, e non a caso è una donna delle donne più invidiate d’Italia. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Cristina Marino

Cristina Marino, classe 1991 è nata e cresciuta a Milano da papà siciliano e mamma pugliese. Ha cominciato sin da bambina a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come testimonial per alcune campagne pubblicitarie, e ben presto ha intrapreso la carriera di modella e indossatrice. Nel 2009 il debutto come attrice con un ruolo da protagonista nel film Amore 14 di Federico Moccia, dove ha dimostrato di essere anche una brava interprete. In seguito la si è vista in Casa & Bottega (2013) e in Vacanze ai Caraibi (2015). E’ proprio sul set di quest’ultimo film che ha incontrato Luca Argentero, poco prima della rottura tra l’attore e la moglie Myriam Catania.

Secondo i tabloid l’amore tra Cristina e Luca (di dieci anni più grande) sarebbe sbocciato tra una ripresa e l’altra, ma lei ha tenuto a precisare di non essere stata il motivo della separazione dalla moglie. La loro prima uscita pubblica risale infatti al settembre 2017. In quel periodo lei stessa rivelò in un’intervista a Vanity Fair alcuni dettagli piccanti della loro storia d’amore: “Luca è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più”.

Cristina Marino tiene anche un diario virtuale sull’attività fisica e il benessere: a lei non piace definirlo un blog, ma appunto un health & wellness diary, BefancyFit. E come molti personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione è presente su tutti i social network. Il suo profilo Instagram, in particolare, è gestito da lei stessa, e spesso ospita messaggi e foto che la ritraggono anche in compagnia del suo amatissimo Luca, con il quale avrà presto un figlio.

