Belen e Stefano De Martino: com’è la vita in quarantena – VIDEO

Com’è la vita in quarantena per due personaggi dello spettacolo italiano, come Belen Rodriguez e Stefano De Martino, coppia nota e amata.

Anche Belen e Stefano De Martino vivono la ‘quarantena’ da Coronavirus. Il ballerino è tornato su Raidue in prima serata con Stasera tutto è possibile. Si tratta delle repliche della fortunata trasmissione dedicata alla comicità, che viene mandata in onda durante l’emergenza.

La showgirl argentina, che è seguita da milioni di follower su Instagram, ha postato una foto in bianco e nero del marito, ricordando il momento in cui lo ha conosciuto. Ha infatti scritto nel post: “Quella sera, me la ricordo come se fosse ieri… E da quella sera non sei mai uscito dai miei pensieri e mai ne uscirai”.

Intanto Belen Rodriguez, parlando del rapporto con Stefano De Martino, ha spiegato in un’intervista: “Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali”. Costretti a stare in casa, di tempo per loro adesso ne avranno.