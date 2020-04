Stasera in tv – Pechino Express 2020: la finale, oggi 14 Aprile

Stasera la finale di Pechino Express 2020 e sono rimaste 3 coppie di concorrenti ancora in gara: tutte le anticipazioni su cosa accadrà questa sera in tv

Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’Oriente giunge con l’appuntamento di stasera in televisione alla finale. Le sue agguerrite concorrenti e Enzo Miccio, unico uomo rimasto in gara, si affronteranno nella tappa finale prima di arrivare alla meta conclusiva dell’adventure game di Rai 2 che inizierà alle ore 21.20. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla finale di Pechino express – Le stagioni dell’Oriente.

Pechino Express 2020: la finale

I concorrenti sono giunti alla tappa finale di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente e finalmente durante questa serata in tv verrà annunciata la coppia vincitrice di questa edizione. Alla guida del programma, come sempre, Costantino Della Gherardesca che ha guidato la folle corsa delle otto coppie di concorrenti che hanno attraversato Thailandia, Cina e Corea del Sud fra prove e difficoltà davvero estreme.

L’adventure game di Rai2 ci porta alla tappa conclusiva, Seoul, luogo stabilito quale traguardo finale.

Partendo da Suwon, le coppie rimaste a contendersi il titolo sono I Wedding Planner, ossia Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi, Le Collegiali, duo composto da Nicole Rossi e Jennifer Poni, e Le Top, le modelle Ema Kovac e Dayane Mello. Chi percorrerà nel minor tempo questi ultimi 84 km si aggiudicherà il premio in denaro da devolvere all’ONG OVCI – La nostra famiglia (Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale), associazione che combatte la povertà e si occupa con le sue attività di volontariato dei paesi visitati dai concorrenti durante questa edizione.

Le coppie finaliste Pechino Express:

I Wedding Planner

Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi Le Collegiali

Nicole Rossi e Jennifer Poni Le Top

Ema Kovac e Dayane Mello

