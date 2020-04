Stasera in tv – Il Volo: concerto all’Arena di Verona, oggi 14 aprile, Rai 1

Il concerto evento Il Volo – Un’avventura Straordinaria verrà trasmesso questa sera in tv con i tre artisti, condotto da Carlo Conti e con tanti ospiti: le anticipazioni

Su Rai 1 Il Volo, trio canoro che ha emozionato il mondo, sarà in onda sul primo canale alle ore 21.25. La serata è stata condotta da Carlo Conti dall’Arena di Verona il 21 settembre scorso e arricchita dalla presenza tanti ospiti appartenenti al mondo della musica.

Scopriamo insieme cosa ci attende questa sera in tv.

Il Volo, concerto all’Arena di Verona

Lo show evento del 21 settembre di Il Volo si è svolto all’Arena di Verona e ha visto la partecipazione di Carlo Conti con tanti ospiti, Big della musica. Intitolato Il Volo – Un’avventura Straordinaria, durante questa serata in tv vedremo alternarsi sul palco e a fianco del trio canoro Francesco De Gregori, Francesco Renga, Lorenzo Fragola e Giancarlo Giannini. Rivivremo poi le emozioni che hanno consacrato i tre cantanti al Festival di Sanremo e proveremo nuove sensazioni nel riascoltare brani presi in prestito dalla tradizione come My Way e O’ sole mio. L’appuntamento in prima serata ci riporta al trio italiano che ha ormai conquistato le platee di tutto il mondo. La splendida cornice veronese farà da sfondo alla musica e al racconto di un’amicizia a tre nata molto prima di arrivare sul palco dell’Ariston. Lo studio, i sacrifici e la rivalsa di tre giovani uomini che hanno conquistato un pubblico variegato e sempre più ampio e internazionale. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble (due tenori e un baritono) uniti dall’amicizia e dalla musica ci intratterranno in questo difficile periodo con uno spettacolo che saprà distrarci.

Ospiti:

Francesco De Gregori

Francesco Renga

Lorenzo Fragola

Giancarlo Giannini

Il Volo, Grande amore (Videoclip)

