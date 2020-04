Coronavirus, morto Mirko Bertuccioli dei Camillas – VIDEO

A 46 anni è morto Mirko Bertuccioli dei Camillas: aveva contratto il Coronavirus, il duo musica si era fatto conoscere a Italia’s Got Talent.

Morto a soli 46 anni Mirko Bertuccioli, artista e musicista molto noto, facente parte del duo Camillas. Originario di Pesaro, si era fatto conoscere anche in tutta Italia dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent nel 2015.

Ancora un grave lutto per la comunità pesarese, che in queste settimane è tra le più colpite dal Coronavirus: l’artista aveva contratto la malattia ed era stato intubato. Purtroppo le sue condizioni sono precipitate.

Chi sono i Camillas: Mirko Zagor morto di Coronavirus

Mirko Bertuccioli, detto Zagor, e Ruben si sono incontrati nel 2004 e hanno costituito il duo dei Camillas. Dopo una serie di ep, nel 2012 arriva l’occasione della produzione con la Garrincha Dischi. Tre anni dopo, con i brani Il gioco della palla e Bisonte, entrambi dall’album Le politiche del prato, arrivano alla fase finale di Italia’s Got Talent e sono la rivelazione di quell’edizione del talent show. Da quel momento in poi, non si contano le loro esibizioni in tutta Italia.

Il successo televisivo fa sì che per loro si attivino anche altre importanti collaborazioni a livello mediatico. Nel 2016 realizzano la sigla di Colorado, intitolata Nananana, pubblicata successivamente in Discoteca rock. Nel 2018, il tormentone Il gioco della palla viene scelto dalla Gialappa’s Band come sigla per Rai dire Nazionale. In queste ore, in tanti sui social rendono omaggio al cantante scomparso.