Barbara D’Urso mostra inseguimento in spiaggia: è polemica – VIDEO

Nel corso di una puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice del programma, Barbara D’Urso mostra inseguimento in spiaggia: è polemica.

Due agenti di polizia che inseguono un pedone sulla spiaggia di Jesolo: un video che finisce in Rete e quindi a Pomeriggio 5, dove Barbara D’Urso lancia un appello che viene sommerso dalle critiche.

In tanti ritengono infatti fuori luogo sia la scelta di mostrare il video che le parole usate dalla conduttrice. Nuove grane dunque per lei già al centro di polemiche dopo la preghiera in studio.

I toni sensazionalistici non sono piaciuti e non solo quelli. Viene chiesto come mai di un caso del genere se ne occupi lei e non le forze dell’ordine. Il giornalista e autore televisivo Matteo Grandi definisce quanto andato in onda uno dei “momenti più bassi della tv e del senso del ridicolo”. Per lo scrittore Sandrone Dazieri quelle immagini sarebbero considerate di cattivo gusto anche in Corea del Nord. Insomma, su Barbara D’Urso piovono nuove polemiche, sebbene qualcuno addirittura sembra che apprezzi quando avvenuto in trasmissione.