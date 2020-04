Stasera in tv – Rock Economy, le anticipazioni dello show di Celentano

Da non perdere questa sera, lunedì 13 aprile, lo show di Adriano Celentano tenutosi all’Arena di Verona: Rock Economy in prima serata su Canale5

Cambia la programmazione di Canale 5. Questa sera, lunedì 13 aprile, andrà in onda lo show di Adriano Celentano, che era tornato ad esibirsi nel 2012 all’Arena di Verona con Rock Economy. Insieme a lui sul palco ci sarà anche la presenza del mitico Gianni Morandi con l’interpretazione di numerosi capolavori, quali “Pregherò”, “Svalutation”, “Azzurro”. Così su Canale 5 salterà l’appuntamento con Scherzi a parte, mentre il film “Animali fantastici e dove trovarli” è stato così posticipato a domani, martedì 14 aprile 2020.

Stasera in tv – Rock Economy, le curiosità

Durante la puntata di questa sera, Adriano Celentano attaccherà anche la casta dei politici per quanto riguarda la crisi economica. Ci sarà l’intervento dell’economista francese Jean-Paul Fitoussi con diversi monologhi intervallati dalle esibizioni musicali: “Il ragazzo della via Gluck“,“Azzurro“, “Io non so parlar d’amore“, “Ti penso e cambia il mondo” e ”L’emozione non ha voce“. Appuntamento da non perdere lunedì 13 aprile con lo show di Celentano, in prima serata su Canale5.