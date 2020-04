Stasera in tv – Jurassic Park, la trama e il cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 13 aprile, con una nuova puntata di Jurassic Park in onda su ItaliaUno: ecco la trama e il cast

Appuntamento da non perdere con il primo film, targato Jurassic Park, in onda in prima serata oggi, lunedì 13 aprile, che risale al 1993. Tanto successo nel corso degli anni con tre premi Oscar e con un incasso al cinema più di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Ci troviamo sull’Isla Nublar, a centoventi miglia da Costa Rica, dove un operaio viene travolto da un animale feroce custodito in una cassa che l’uomo stava trasferendo insieme a dei colleghi. La famiglia dell’uomo farà causa a John Hammond, un uomo miliardario che ha la passione dei dinosauri, più un ossessione che viene alimentata dalla sua società, la InGen. Così arriveranno sull’isola il paleontologo Alan Gran e la paleobotanica Ellie Sattle per fare una valutazione scientifica per realizzare un progetto top secret.

L’obiettivo del loro piano riguarderebbe la clonazione dei dinosauri per la loro resurrezione per poi utilizzarli in un parco divertimenti.

LEGGI ANCHE –> Record di morti da Coronavirus negli Stati Uniti | quasi 2mila in un giorno

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Jurassic Park, le curiosità

Così le persone selezionate avranno a che fare un vero e proprio incubo quando i dinosauri diventeranno sempre di più e prenderanno il sopravvento. Successivamente sono usciti altri quattro sequel della pellicola: Il mondo perduto – Jurassic Park, Jurassic Park III, infine la nuova saga revival Jurassic World (2015) e Jurassic World – Il regno distrutto (2018). Troviamo Sam Neilli nei panni di Alan Grant, Laura Dern interpreterà Ellie Sattler mentre Jeff Goldblum è Ian Malcolm e Richard Attenborough sarà John Hammond.