Critiche a Mara Venier: “Invece di farci ridere piange a Domenica In”

Critiche a Mara Venier, il duro commento arrivato alla posta di NuovoTv: “Invece di farci ridere piange a Domenica In”.

Condurre un programma televisivo durante la pandemia da coronavirus, magari anche con il solito sorriso raggiante, non dev’essere per niente facile. Lo sanno bene quei pochi conduttori che sono rimasti a far compagnia ai telespettatori italiani, come per esempio Mara Venier. La “zia” più famosa d’Italia ha deciso di continuare nel suo lavoro, senza poter nascondere la commozione di tanto in tanto. Nonostante il momento d’estrema difficoltà la padrona di casa negli studi di Domenica In sta dimostrando una grande forza in questo momento, senza aver paura di nascondere le proprie preoccupazioni e di paure. In un servizio pubblicato su NuovoTv, Mara Venier ha detto la sua sul coronavirus e la situazione del nostro paese, sostenendo che “il virus ci ha fatto capire quanto siamo vulnerabili”. La conduttrice di Domenica In ha dichiarato che “cerca di trarre il buono dall’emergenza coronavirus”, e che questa potrebbe essere un’opportunità “per insegnare ai bambini a fare la pizza in casa, leggere un libro o guardare la tv accanto alle persone che amiamo”.

Mara Venier, le critiche su NuovoTv

Ma Mara Venier è stata criticata proprio da uno spettatore di Domenica In, che ha scritto alla Posta di NuovoTv, affidata ad Alessandro Cecchi Paone: “Invece di farci ridere, Mara Venier piange in studio dopo aver mandato in onda immagini struggenti”. Alfredo da Torino, questo il nome pubblicato, ha lamentato il fatto che in questo momento occorra diversificare l’offerta televisivo e alleggerire i toni delle trasmissioni televisive. Le critiche sono arrivate dopo che Mara Venier, in una delle ultime puntate di Domenica In, ha mandato in onda un servizio con un video fatto dalle immagini degli abbracci tra lei e i suoi tanti ospiti, da Renato Zero a Gianni Nannini, da Gigi D’Alessio a Gabriel Garko e Tiziano Ferro fino a Teo Teocoli, e guardandolo si è commossa. Mentre “Alfredo da Torino” critica Mara Venier che piange sempre a Domenica In, Alessandro Cecchi Paone la difende a spada tratta. Il giornalista ed opinionista di Mattino 5 sostiene che Mara, come tanti altri conduttori che ancora lavorano, non possono fare finta di niente: “Quello che stiamo vivendo è qualcosa di mai vissuto prima”. Come sottolineato su NuovoTv, sempre dallo stesso Alessandro, “questo è un periodo di lutti e dolori per tutti i cittadini”, che “devono poter trovare sfogo e immedesimazione in personaggi amati e seguiti”, ma soprattutto “rispettati per il loro calore umano”.

