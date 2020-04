Domenica In, Mara Venier scoppia a piangere in diretta: “Scusatemi”

Domenica In, Mara Venier scoppia a piangere in diretta: “Scusatemi”. La conduttrice della trasmissione del pomeriggio di Rai 1 ha lasciato tutti senza parole.





E’ stata una puntata ricca di grandi emozioni, quella di questo pomeriggio di Domenica In. Anche in questo giorno di festa, in occasione della Pasqua, il programma televisivo ha regalato ai propri telespettatori grandi sorprese. Tra le quali una Mara Venier commossa che è scoppiata a piangere in diretta.

Domenica In, Mara Venier scoppia a piangere in diretta e commuove tutto il suo pubblico

Anche questo pomeriggio è andata in onda la puntata settimanale di Domenica In. La trasmissione di Rai 1 ha intrattenuto i propri telespettatori con moltissime sorprese e ospiti in studio. Ma ciò che più di ogni altra cosa ha colpito i telespettatori sintonizzati sul programma televisivo è stata sicuramente Mara Venier. La conduttrice infatti è scoppiata a piangere in diretta senza riuscire a trattenere le lacrime.

Ciò che ha commosso la conduttrice del programma fino alle lacrime è stato suo nipote Claudio. La puntata della trasmissione si è aperta infatti con un video, nel quale un coro di bambini si cimentava in un canto per augurare a tutti i migliori auguri di una Buona Pasqua. E’ stato subito dopo questo momento che, a sorpresa, la Venier ha potuto assistere ad un altro filmato, questa volta del suo piccolo nipote Claudio. La nonna non vede il suo piccino da molto tempo a causa di questi difficili giorni di quarantena a cui tutti i nostri concittadini si stanno sottoponendo. Per questo Mara non è riuscita a trattenere le lacrime esclamando: “È doloroso scusatemi! Credo che tutti i nonni che non stanno vedendo i nipoti mi possono capire!”.

La Venier è molto legata al piccolo Claudio che, come da lei stessa dichiarato in altre occasioni, le ha ridato la gioia di vivere, arrivando, la sua nascita, subito dopo la morte della madre. Mara ha inoltre ricordato tutti i medici e il personale sanitario che combattono in trincea in queste ore contro il Coronavirus, augurandosi che arrivi presto il momento di rinascita per tutto il nostro Paese.