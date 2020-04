Conosciamo meglio la storia di Alessia Cerasaro: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della moglie di Ricky Memphis

Alessia Cerasaro è la moglie dell’attore Ricky Memphis. I due sono legati dal 2000 e vivono insieme a Roma. La coppia non è ancora sposata, ma dalla loro relazioni sono nati i due figli, Francesco, del 2005 e Maria del 2013. La donna non ha alcun profilo social e la sua vita privata non è molto conosciuta. Lo stesso celebre attore italiano ha svelato in un’intervista nel 2019 di pensare anche al matrimonio quando non ci saranno più impegni lavorativi con la celebrazione che avverrà sicuramente in chiesa visto che sono molto credenti.

Alessia Cerasaro chi è la moglie di Ricky Memphis: vita privata

Alessia ha lavorato come aiuto regista in Distretto di Polizia: inoltre, è stata dietro alle quinte di grandi produzioni televisive e cinematografiche, come Radiofreccia e Scarlet Diva. Nel 2002 è stata prima assistente alla regia in Paz!, anche con una piccola parte come attrice, al fianco di Ricky Memphis. Tornando indietro nel tempo: nel 1993 la vediamo come protagonista del cortometraggio Cupido di Giorgio Tirabassi.