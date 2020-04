Elena Santarelli piange in diretta: “Quando finirà tutto questo?”

Emergenza Coronavirus in Italia, Elena Santarelli piange in diretta durante il programma di Raiuno, Italia Sì: “Quando finirà tutto questo?”.

“Scusate, siamo esseri umani, non sempre riusciamo a controllarci. Io cerco di essere sempre molto positiva, ma la domanda che mi pongo, come tutti, è sempre la stessa: quando finirà tutto questo?”, queste le parole di Elena Santarelli a Italia Sì.

Leggi anche –> Coronavirus: sorpreso lontano da casa, colleziona 7 multe in pochi giorni

La nota showgirl, spalla di Marco Liorni nel contenitore del sabato pomeriggio di Raiuno, non è riuscita oggi a trattenere l’emozione e le lacrime. Poi ha aggiunto: “Pensando a quando sarà tutto finito, immagino i miei figli che corrono in contro ai nonni e si abbracciano”.

Leggi anche –> Controlli Coronavirus | fa la spesa 11 volte in un giorno | multata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Marco Liorni risponde a Elena Santarelli sul Coronavirus

Marco Liorni le ha risposto: “Questa è una cosa che dipende da noi: siamo noi a doverci guadagnare il ritorno graduale alla normalità”. Parole che sono anche una stoccata a chi in queste ultime ore viene sorpreso in giro: a Roma in particolare si registrano diverse cose su alcune arterie che portano fuori città. Ma c’è anche il traffico in centro.

Su questo, Elena Santarelli ha spiegato: “Io sono partita da casa mezz’ora prima del solito, ma effettivamente ho incontrato anch’io tante auto in giro”. Il conduttore prova a difendere chi è in giro e spiega che forse è per via dei controlli ferrei che si creano le code. Replica Manuel Bortuzzo, altra presenza fissa in trasmissione: “Di sicuro non tutti coloro che sono in giro con la macchina, però, stanno andando a lavorare…”.