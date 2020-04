I controlli da Coronavirus portano all’emergere di situazioni a volte grottesche in questa emergenza sanitaria in corso in Italia da quasi due mesi.

In barba alle restrizioni legate ai controlli per il Coronavirus, una donna è andata più e più volte al supermercato per fare la spesa. E, scoperta dalla Polizia Locale, ha dovuto pagare una multa. Neppure tanto salata nonostante la gravità di quanto commesso.

Perché restare a casa è un obbligo nel pieno di una emergenza di questa portata, nella quale più gente circola inutilmente in strada ed al supermercato e maggiore è il rischio di far circolare il Covid-19 e di fare ammalare sé stessi, i propri cari e tante altre persone. Il fatto è successo sabato 4 aprile a Grado, in provincia di Gorizia, ed ora l’autrice di quello che è un provvedimento provvidenziale predisposto dal primo ministro in persona avrà a disposizione un mese di tempo per pagare la contravvenzione. Altrimenti la sanzione amministrativa a suo carico salirà a 400 euro.

Controlli Coronavirus, il rimprovero iniziale non è servito: serve la multa

Lei è una donna anziana, in base a quanto fa sapere il quotidiano ‘Il Piccolo’. Il suo andirivieni ha finito con il fare insospettire i vigili, che l’hanno vista andare e venire al supermercato per una decina e più di volte. Ad ogni percorso recava tra le mani qualche piccolo bene alimentare. Ad un rimbrotto neanche tanto severo a stare a casa, ha infine fatto seguito la multa. Un atto dovuto dal momento che nemmeno il rimprovero ricevuto dagli esponenti delle forze dell’ordine era servito a fare capire a questa persona di quanto sia importante restare a casa.

