Anna Armentano, chi è: sua figlia Sara le disse di aver visto la Madonna

La storia di Anna Armentano e di suo marito Michele Mariucci, chi è la donna: sua figlia Sara le disse di aver visto la Madonna prima di morire.

Anna Armentano è una mamma che è sopravvissuta a sua figlia Sara e che oggi porta avanti la testimonianza della piccola. Sara Mariucci nasce a Perugia il 31 dicembre 2002, secondogenita di Anna e di Michele Mariucci, originari di Gubbio.

Muore in una tragedia assurda il 5 agosto 2006, ad appena tre anni e mezzo mentre si trova in vacanza coi genitori in Calabria. Poco prima che avvenisse la tragedia, era tra le braccia della madre e le fa un racconto.

La storia di Sara e della sua mamma, Anna Armentano

Sara Mariucci spiega ad Anna Armentano di avere anche un’altra madre, le dice che si chiama Mamma Morena. La descrive come una signora che le è apparsa in un sogno. Solo dopo la morte della piccola, avvenuta meno di 24 ore dopo quelle rivelazioni, il suo papà, Michele, scopre che la figlia in realtà ha visto il volto della Mamma Morena e che in Bolivia, a Copacabana, esiste un santuario dedicato alla Madonna Morena. La ricorrenza della Madonna Morena è il 5 agosto, data della morte di Sara.

Subito dopo, Michele e Anna con la sorella Rosa, si recano in pellegrinaggio a Copacabana nel santuario della Madonna Morena. Le loro vite cambiano, ma non solo: intorno alla figura di Sara Mariucci si crea del misticismo. Vi sono anche testimonianze di persone malate, che sostengono di essere andate a visitare la tomba della bambina e di essere poi guarite.