Colton Burpo, Il Paradiso per davvero: la storia del bambino

La storia di Colton Burpo, chi è il bambino che dice di aver incontrato Gesù: un libro e un film dal titolo Il Paradiso per davvero.

Il piccolo Colton Burpo è quasi morto a quattro anni nel 2003. Suo padre, Todd, ha scritto sull’esperienza il libro “Il Paradiso per davvero”. Dalla storia del bambino è nato anche un film, che ha lo stesso titolo del libro, divenuto un bestseller.

“Ha iniziato a vomitare in bagno”, ricorda Todd. “All’inizio pensavamo che avesse l’influenza perché il Dottore ha detto che stava andando in giro”. Invece, il bambino ha una peritonite in corso e va operato d’urgenza.

Chi è Colton Burpo, protagonista di Il Paradiso per davvero

La madre di Colton, Sonja, ricorda, che “è stato difficile vedere il tuo ragazzo senza vita, quando era un bambino molto vivace”. Invece, il bambino ce la fa e quando si riprende i genitori notano in lui degli atteggiamenti strani. Dopo alcuni mesi dalla guarigione, inizia a raccontare ai genitori quello che dice di aver vissuto: “Gesù e alcuni angeli vennero e mi portarono in cielo”. Gesù, spiega, “indossava abiti bianchi con una fascia viola ed è appena sceso piacevolmente e con grazia”.

Quello che stupisce i genitori sono alcuni particolari che quel bambino non può conoscere: infatti, dice che in Paradiso ha incontrato il suo bisnonno Pop, morto ben 30 anni prima della sua nascita, e la sorellina abortita. Anche questo dettaglio – affermano i suoi genitori – non gli era mai stato raccontato.