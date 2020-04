Valerio Mastandrea, la compagna Chiara Martegiani: la loro storia

L’attore Valerio Mastandrea e la compagna Chiara Martegiani: la loro storia d’amore tra cinema, impegni professionali e vita privata.

Nata nel 1987, Chiara Martegiani è da qualche anno la compagna di Valerio Mastandrea. Il noto e amatissimo attore romano è stato in passato sposato con l’attrice e autrice tv, Valentina Avenia. I due, oggi separati, hanno avuto un figlio, Giordano.

Leggi anche –> Valerio Mastandrea, chi è l’ex moglie Valentina Avenia: età, foto, carriera

Chiusa quella storia d’amore, adesso l’attore romano fa coppia fissa proprio con la giovane collega Chiara Martegiani, che peraltro è anche al suo fianco in progetti artistici.

Leggi anche –> Chiara Martegiani, chi è l’attrice di Ride ospite di Fazio: età, fidanzato, carriera

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Cosa sapere sulla storia tra Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea

Valerio Mastrandrea, dopo tanti lavori da attore, ha deciso di debuttare come regista con “Ride”, uscito nel 2018. Si tratta di un film che tratta diversi temi, a partire dal lavoro e dalle battaglie sindacali. Un debutto speciale, visto anche che sul set c’era proprio la sua compagna Chiara Martegiani, 36 anni. Il film ha ottenuto la candidatura come miglior lungometraggio al Premio Città di Torino.

Per Chiara Martegiani non si è trattato di un esordio: è infatti apparsa per la prima volta in televisione nel 2006, quando è scelta come allieva alla sesta edizione del programma “Amici di Maria De Filippi”. Successivamente ha girato una serie di pellicole, tra cui ‘Un gioco da ragazze’ e ‘Maternity Blues’ con le quali si è fatta notare. Dopo ‘Ride’, nel 2020, è arrivata una nuova collaborazione con il compagno Valerio Mastandrea: i due sono infatti protagonisti della sit-com casalinga, girata in emergenza Coronavirus e andata in onda su Propaganda Live, dal titolo ‘Resti a casa’.