Stasera in tv – Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco

Oggi, 10 Aprile, è Venerdì Santo e si celebrerà il tradizionale rito della Via Crucis, presieduto da Papa Francesco. Il pontefice guiderà la processione che precede le festività di Pasqua 2020, permettendo ai fedeli di partecipare spiritualmente da remoto.

Papa Francesco oggi in tv porterà la Parola di Dio in occasione del Venerdì Santo.

La processione non si svolgerà come da sempre accade per le strade della Capitale, ma a San Pietro e senza fedeli, come le norme per limitare il contagio dovuto al Coronavirus richiedono. Il Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco verrà trasmesso in diretta su Rai 1 alle ore 21.00 (in calce puoi trovare il libretto della celebrazione).

Papa Francesco, fedele al rito della Via Crucis

