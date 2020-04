Nuova scoperta dalla Cina: “Ecco come si moltiplica il Coronavirus”

Un gruppo di ricercatori ha scoperto il “motore” che fa moltiplicare il Coronavirus. Lʼenzima polimerasi nsp12 è il bersaglio dell’antivirale Remdesivir, nato come arma contro lʼEbola.

E’ stata finalmente scoperta la struttura del motore molecolare di Covid-19 che permette al Coronavirus di moltiplicarsi. L’importante risultato, di cui dà conto la rivista Science, rende più facile la messa a punto di farmaci mirati. Il motore è l’enzima polimerasi nsp12, lo stesso che costituisce il bersaglio dell’antivirale Remdesivir utilizzato contro il nuovo Coronavirus, ma nato come arma contro l’Ebola.

La ricerca è stata condotta dal gruppo di Yen Gao, dell’Università Tsinghua di Pechino, che spiega come conoscere la struttura dell’enzima permetterà di verificare se il Remdesivir è effettivamente in grado di bloccare la replicazione del virus SarsCoV2, e al tempo stesso accelererà la ricerca su nuovi farmaci antivirali specifici, progettati per combattere Covid-19, indispensabili per arginare la pandemia di Coronavirus.

Finora del virus SarsCoV2 era stata scoperta solo la struttura della sua principale arma, la proteina Spike, e della parte di quest’ultima chiamata Rbd, che si lega alla porta d’ingresso del virus nella cellula, il recettore Ace2. Con questo nuovo risultato ora si conosce anche la struttura dell’enzima che permette al nuovo Coronavirus di duplicare il suo materiale genetico, l’Rna, e di moltiplicarsi. Un piccolo ma fondamentale passo avanti verso la sconfitta della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero.

