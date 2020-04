Coronavirus Italia: diretta Conferenza Stampa 10 aprile – VIDEO

Alle 18.00 la conferenza stampa giornaliera con i dati della Protezione Civile sulla diffusione del Coronavirus in Italia il 10 aprile.

Conferenza stampa giornaliera delle 18.00 nella sede della Protezione Civile, tenuta da Angelo Borrelli, a capo dell’emergenza. In questi giorni, si notano dei progressi rispetto ai numeri, soprattutto se si considerano i dati emergenziali di qualche giorno fa sulle terapie intensive.

I dati dagli ospedali dicono 108 pazienti in meno in terapia intensiva. 570 sono i morti di oggi, con quasi 2mila guariti e circa 4mila nuovi contagi in più in 24 ore.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 10 aprile

Ancora una volta, i dati del contagio mostrano il contenimento del Centro Sud, come ha rilevato oggi anche il presidente campano Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania non ha risparmiato stoccate, sottolineando: “Tanti aspettavano l’ecatombe”. Quindi l’invito a resistere rivolto ai suoi corregionali: “Rimanere a casa è essenziale. Se in questo fine settimana ci rilassiamo, tra due settimane conteremo le migliaia di nuovi contagi”.

I dati confermano il basso tasso di contagi nel Lazio, appena 154 nelle ultime 24 ore, dei quali 35 a Roma. Bene anche il dato pugliese, con appena 93 positivi su 1724 test totali effettuati. Solo 27 i nuovi contagi in Calabria, dove la percentuali di positivi sul totale di tamponi effettuati è appena sotto il 6%. Cala anche il rapporto tra positivi e tamponi totali nelle Marche: 129 su 776 nella giornata odierna, ovvero il 16% contro una media regionale che è ora del 26,8%, ieri era al 27,23%.