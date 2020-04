Twilight: tutte le location della saga e dell’amore tra Bella e Edward

Dove è stata girata la saga di Twilight: tutte le location dei film che raccontano l’amore di Edward Cullen e Bella Swanson.

Dopo la saga di Harry Potter, Mediaset ha deciso di continuare a intrattenere il suo pubblico più giovane riproponendo una nuova maratona cinematografica. Questa volta è il turno di Twilight che, con le avventure d’amore tra il vampiro Edward e la pazzesca Bella, ha incollato allo schermo milioni di telespettatori. Al cinema prima e davanti al tv poi. Ecco allora che per essere veramente immersi nel mondo di Twilight, e per viaggiare in qualche modo pur rimanendo a casa, abbiamo deciso di portarvi a scoprire quali sono tutte le location dei film della saga.

Le location di Twilight

La storia d’amore tormentata e appassionante tra Edward e Bella nasce tra le pagine di un libro pubblicato nel 2005 da Stephenie Meyer. L’adattamento cinematrografico è stato girato tra il 2007 e il 2008 quasi completamente nello Stato di Washington, ma quali sono le location principali da visitare qualora si volesse fare un tour (quando potremo tornare a viaggiare) sulle orme di Twilight?

Forks: questa è la cittadina che ospita quasi tutta la storia di Twilight. Siamo nella penisola di Washington, ma per l’adattamento cinematografico questa non era la location giusta perché c’era stato un violento disboscamento. Così si optò per Portland, ma le condizioni meteo totalmente avverse bloccarono tutto. Alla fine per gli esterni si scelse la città di Vernonia, in Oregon. La scuola è la Kalama High School mentre il primo incontro tra Bella e Edward avviene nella Madison High School di Portland.

La Casa di Bella: altra location molto importante per Twilight è senza dubbio la casa della famiglia Swan. L’abitazione esiste, si trova a St. Helens, nello stato dell’Oregon.

La casa di Edward: la casa, come viene descritto nel libro è un’abitazione molto ricca e il regista trovò la soluzione. La casa Cullen è infatti l’abitazione di un dirigente della Nike residente a Portland. Oltre al terzo piano con ampie vetrate, proprio come nel libro, ci sono anche i garage.

La Push: per la location di questa spiaggia ci spostiamo sulla costa dell’Oregon, una location bellissima, ma molto complicata da raggiungere.