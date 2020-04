L’egittologo Aristide Malnati è entusiasta del percorso compiuto al ‘Grande Fratello Vip 4’ e parla del rapporto con Antonella Elia e Valeria Marini.

Nella quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip’ conclusasi lo scorso 8 aprile, Aristide Malnati è arrivato ad un passo dalla vittoria. E lui considera questa avventura televisiva come una esperienza molto positiva, nella quale poter prendere di petto i problemi che lo hanno colpito in passato.

Perché lui da giovane dovette fare i conti con una malattia neurologica invalidante. Nel corso di una intervista al quotidiano ‘Libero’, Malnati afferma: “Per quanto riguarda il gioco, ho fatto il massimo, piazzandomi quarto assieme ad Antonella Elia e Patrick Pugliese. Sono soddisfatto”.

Visualizza questo post su Instagram Pronto per la finale di mercoledì.. comunque vada sarà un successo! 🌈 Un post condiviso da Aristide Malnati (@aristide_mummy) in data: 2 Apr 2020 alle ore 7:08 PDT

Aristide Malnati, una bella avventura quella al Grande Fratello Vip 4

Di lui abbiamo appreso come non abbia mai avuto una relazione vera e proprio nel corso della sua vita. Il 56enne milanese però è stato conteso tra la Elia e Valeria Marini. “Con Antonella ho avuto un momento particolare, mentre lavavamo i piatti. Ad un certo punto lei e la Marini si beccavano per avermi. Ho stretto un buon rapporto con tutti, in generale”. Quasi tutti. Infatti con Antonio Zequila pare ci siano stati dei problemi. “Mi sono distaccato da lui quando ha cominciato a sbroccare, ad un certo punto. Da allora ho stretto poi un buon rapporto con Paolo Ciavarro”.

