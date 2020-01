Chi è Aristide Malnati: età, fidanzata, lavoro, carriera e vita privata del famoso egittologo ora in tv come concorrente del Grande Fratello Vip.

Aristide Malnati nasce a Milano il 10 luglio 1964. Trascorre la sua fanciullezza ad Arma di Taggia (Imperia) a stretto contatto con la nonna. Poi frequenta il liceo classico di Milano, diventando il compagno di banco con Alfonso Signorini, re del gossip Successivamente s’iscrive all’università La Statale di Milano, frequentando il corso di studi di lettere classiche laureandosi con una tesi sui papiri di Alceo, poeta contemporaneo di Saffo. Poi consegue una specializzazione in Filologia classica a Zurigo e consegue anche due diplomi dottorali a Strasburgo. Divenuto giornalista e papirologo di fama mondiali, può vantare 15 partecipazioni a scavi in Egitto, più precisamente a Balat e a Tebtynis.

Inoltre, è riuscito a tradurre un difficilissimo e importantissimo testo filosofico, ovvero la prima testimonianza di filosofia stoica. Il documento in questione cita anche Socrate come vero e proprio maestro insuperabile. Successivamente grazie a questo lavoro è stato intervistato da un importante quotidiano tedesco Frankfuerter Allgemeine Zeitung. Dal 2012 fa il suo esordio a Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso partecipando spesso a programmi tv, come Chiambretti Night. Nel 2016 ha preso parte come naufrago de l’Isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi.

Chi è Aristide Malnati: vita privata

In passato Aristide ha svelato di aver avuto poche storie d’amore: non è sposato e non ha figli. Poi ha avuto una relazione con Virginia, giovanissima ragazza di 20 anni, conosciuta a 7Gold e in un’intervista ha svelato: “Un rapporto trasognato, olfattivo, visivo, ovviamente mai carnale, solo onirico, degno di un perfetto impotente”. Possiede un account Instagram dove può vantare circa 13mila follower.

