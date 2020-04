Stasera in tv – Dritto e rovescio: ospiti e anticipazioni di oggi 9 Aprile

Stasera in televisione Dritto e Rovescio di Rete 4 con Paolo Del Debbio affronta l’emergenza economica dovuta al Coronavirus con l’imprenditore Flavio Briatore e tanti altri ospiti: le anticipazioni di oggi, 9 Aprile

Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio ci porta nell’informazione che, in questo periodo storico, converge quasi totalmente sull’emergenza epidemica da Coronavirus.

Stasera in televisione fra gli esponenti politici e gli esperti che hanno risposto all’invito della trasmissione ci sarà anche l’imprenditore Flavio Briatore che in un’intervista si soffermerà sulle conseguenze economiche e sulla crisi che ci attende dietro l’angolo che e che già si sta facendo sentire.

Il programma inizierà alle ore 21.25 su Rete 4.

Scopriamo insieme gli ospiti di stasera e gli argomenti trattati in puntata.

Dritto e rovescio di Rete 4: aggiornamenti sull’emergenza sanitaria Cornavirus

Alla fine di Marzo, durante la trasmissione Stasera Italia, non aveva usato mezzi termini l’imprenditore Flavio Briatore per definire l’intervento del Governo Conte poco efficace: “Questo decreto cosiddetto ‘Cura Italia’ è una vergogna. In questo modo tutte le aziende verranno fatte a pezzi.”

L’uomo d’affari interverrà a Dritto e rovescio per analizzare nuovamente la situazione economica alla luce dei nuovi passi compiuti dalle istituzioni con il Decreto Liquidità per cercare di andare incontro alle esigenze di artigiani, professionisti e imprenditori.

Un secondo importante interrogativo animerà la puntata, ossia la cosiddetta riapertura in due step. Difficile è infatti mediare fra l’esigenza di riaprire le attività commerciali e produttive e la paura di dare nuovamente spazio all’epidemia. L’ipotesi del Governo al momento è quella di ridare spazio dopo Pasquetta alle attività produttive e gradualmente ritornare alla normalità dando via libera in più fasi.

Si parlerà di Europa e delle mancanze nei confronti del nostro Paese che, solo dopo la fine dei negoziati dell’Eurogruppo, saprà se riceverà gli aiuti richiesti all’Unione.

Ospiti di oggi:

Flavio Briatore

imprenditore;

imprenditore; Alessia Morani

sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico (Pd);

sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico (Pd); Alessandro Cattaneo

deputato di Forza Italia;

deputato di Forza Italia; Antonio Maria Rinaldi

deputato della Lega.

