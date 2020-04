Loretta Rossi Stuart vince la battaglia per il figlio Giacomo: “Presto libero”

La mamma di Giacomo Sy, Loretta Rossi Stuart, annuncia buone notizie per il ragazzo “detenuto illegalmente” nel carcere di Rebibbia.

“Una vittoria per i diritti di tutti”. Così Loretta Rossi Stuart commenta la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha accolto la richiesta di misure urgenti per l’immediata liberazione di suo figlio Giacomo Sy, il ragazzo detenuto nel carcere di Rebibbia – nonostante sia affetto da disturbo bipolare – a causa della mancanza di posti nelle Rems, le strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari chiusi per legge.

Dopo dieci lunghi mesi di reclusione e difficili battaglie portate avanti da mamma Rossi Stuart con l’appoggio della garante dei detenuti Gabriella Stramaccioni e le avvocatesse Valentina Cafaro e Giulia Borgna dello studio legale Saccucci & Partners, finalmente una buona notizia.

Un sospiro di sollievo per Loretta Rossi Stuart

La notizia, come spiega la stessa Loretta Rossi Stuart, è arrivata “nel momento più buio della sofferta storia di illegale detenzione di mio figlio, con la minaccia del contagio e il deprecabile sovraffollamento delle carceri (colloqui sospesi e non rimpiazzati da telefonate o collegamenti Skype regolari, infatti non ho sue notizie da 16 giorni!)”.

Un grande sospiro di sollievo per lei e la sua famiglia, dunque, ma anche e soprattutto “una vittoria che andrà a beneficio dei molti i cui diritti non sono stati rispettati, come quelli di Giacomo Sy. Lui, da 10 mesi illegalmente detenuto, è molto provato ma anche fiero e coraggioso, non ha perso il controllo sapendo di essere trattenuto in carcere senza titolo”.

“Come madre e donna che si batte per il sociale, so che è solo l’inizio, ma, per il momento, godiamoci questo primo risultato! conclude Loretta Rossi Stuart -. L’assurdo è che non ho ancora potuto dare la buona notizia a Giacomo…”.

EDS