Johnny Depp, audio choc dopo la lite con l’ex moglie – VIDEO

Audio choc del medico di Johnny Depp dopo la lite dell’attore con l’ex moglie Amber Heard, avvenuta nel 2015: “Non riesco a trovare il dito”.

La battaglia legale tra Johnny Depp e la ex moglie Amber Heard va avanti: nei giorni scorsi era emerso che la donna si era rivolta a Paul Barresi, ex star del porno ed investigatore privato, per trovare persone che erano state abusate verbalmente o fisicamente dall’ex marito.

Come noto, i due attori si sono conosciuti sul set di “The Rum Diary” nel 2011 e si sono sposati quattro anni dopo, ma si sono separati nel maggio 2016. Non sembra strascichi polemici in particolare sulle presunte violenze dell’attore.

Audio choc dopo la lite tra Johnny Depp e Amber Heard

Adesso emerge la registrazione audio seguita a una violenta lite tra i due nella loro casa in affitto, nel Queensland, in Australia, nel marzo 2015. Dalla registrazione, sembra evincersi che sia Amber Heard ad aver avuto atteggiamenti violenti. All’epoca dei fatti, l’allora marito sostenne di essersi chiuso un dito nella porta, ma poi cambiò versione spiegando che era stata lei a comportarsi in maniera violenta.

Emerge ora un audio che è pubblicato dal Daily Mail e sembra confermare quella vesione. Un audio scioccante in cui il medico personale di Johnny Depp, David Kipper, cerca nella casa piena di sangue: “Non riesco a trovare il dito”, lo si sente pronunciare. Poi interviene l’infermiera Debbie Lloyd: “Guarda quanto sangue caz**”! Quanto è grande il pezzo di pelle che cerchiamo? C’è un cestino con le bende da qualche parte?”. In sottofondo, Amber Heard sembra fuori di sé e il medico invita l’infermiera a darle una massiccia dose di antipsicotico: “100mg piuttosto che la sua solita dose da 25mg”.