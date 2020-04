Ciriaco De Mita ricoverato in ospedale ad Avellino: paura per l’ex leader Dc

Ciriaco De Mita ricoverato in ospedale ad Avellino: paura per l’ex leader...

Ciriaco De Mita, ex segretario della Democrazia Cristiana e attuale sindaco di Nusco, in Irpinia, è stato ricoverato presso l’ospedale Moscati di Avellino.

Ciriaco De Mita, 92enne ex Presidente del Consiglio, ex segretario della Democrazia Cristiana e attuale sindaco di Nusco, suo paese natale in Irpinia, è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Moscati di Avellino. La notizia, data la rilevanza pubblica del personaggio, ha subito fatto il giro del web e di tutti i media nazionali.

Leggi anche –> Ciriaco De Mita, chi è l’ex ministro eletto sindaco a 91 anni

Leggi anche –> De Mita, notte di terrore: ladri in camera da letto

Stando alle prima informazioni raccolte, De Mita avrebbe accusato un improvviso malore. Le sue condizioni non sarebbero – il condizionale è d’obbligo – preoccupanti, almeno per ora, in tempi di piena emergenza Coronavirus e con la zona di Avellino inserita tra i principali focolai dalla Regione Campania, i medici preferiscono non sbilanciarsi. L’anziano leader politico si sta sottoponendo a una serie di accertamenti diagnostici per avere – si spera il più presto possibile – un quadro clinico completo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ciriaco De Mita colpito da malore a 92 anni

Ciriaco De Mita è stato ricoverato in ospedale nel primo pomeriggio di oggi e vi rimarrà almeno per questa notte, in modo che i sanitari che lo hanno preso in carico possano tenere sotto controllo i suoi parametri vitali. Un paio di anni fa l’ex presidente Dc era stato ricoverato per qualche giorno in seguito a problemi cardiaci di lieve entità, poi fortunatamente superati senza conseguenze.

EDS