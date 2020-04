Emma Marrone per strada, l’abbraccio con Carla: “Sono devastata”. Il forte messaggio della cantante pubblicato sul suo profilo Instagram.

La cantante Emma Marrone, anche lei grande protagonista della recente serata “Musica che resta”, non smette di tenersi in contatto con i suoi fan attraverso i social.

Molto attiva soprattutto su Instagram, ha lasciato il segno con il suo ultimo post nel quale si ritrae per strada con ampia mascherina sul volto. Il messaggio che vuole inviare a tutti i suoi fan è molto forte e ha colpito tutti.

Emma Marrone per strada, il suo messaggio sul Coronavirus

La cantante salentina d’adozione scrive: “Stamattina sono uscita per la prima volta a fare la spesa.È stato devastate vedere il mio quartiere così silenzioso,mi sembrava di camminare su un pianeta sconosciuto e disabitato. Carla,la signora che gestiste il banco della frutta e della verdura al mercato mi ha riconosciuta dalla voce. “ Ma sei Emma?come stai bella mia?” Sto bene Carla.

Sto come tutte le persone che stanno rispettando le regole anche se a volte mi manca l’aria,anche se senza la mia vita di di sempre stento a riconoscermi.Ma sto bene.

Sono orgogliosa di vivere in un paese come l’Italia dove ogni giorno tante persone mettono a rischio la propria vita per facilitare e migliorare quella degli altri. Appena sarà tutto finito abbraccerò la signora Carla. Abbraccerò tutte le persone che mi hanno chiesto “come stai” pur sapendo la risposta positiva nonostante tutto. Quando abbraccerò Carla sarà come abbracciare l’Italia intera.

Molti i commenti positivi e commossi. “Sei speciale”, le dicono e poi ancora: “Sei un esempio”.