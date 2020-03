Emma Marrone, lite con la Amoroso per la diretta imbarazzante: ecco la verità. La cantante spiega ai suoi followers cosa è successo con la sua amica e collega.





Notando un particolare durante una diretta Instagram, i followers della Marrone hanno rivolto alla cantante una domanda sulla possibile fine dell’amicizia con l’amica e collega Alessandra Amoroso. Ecco tutta la verità su quanto accaduto.

Emma Marrone, fine dell’amicizia con Alessandra Amoroso? Ecco la verità su quanto accaduto

Da quando Emma Marrone ha trionfato ad Amici di Maria De Filippi, proprio di fronte ad Alessandra Amoroso, l’amicizia tra le due cantanti è divenuta indissolubile. Alessandra Amoroso ha sempre fatto il tifo per la collega, trovando in lei negli anni un’amica vera, con la quale è davvero molto legata. Che le due amiche abbiano nelle ultime ore litigato mettendo fine ad un rapporto così speciale? La domanda è nata sui social dove i followers su Instagram della Marrone hanno notato qualcosa di diverso dal solito e hanno per questo voluto rivolgere una domanda alla cantante per avere delucidazioni in merito.

Gli utenti hanno notato infatti che è da giorni che le due rimandano le dirette Instragram insieme. E la cosa ha fatto supporre che vi sia dell’acredine tra le due cantanti. Alcuni hanno ipotizzato inoltre che la lite tra le due sarebbe avvenuta dopo che la Amoroso nei giorni scorsi si era trovata in una diretta di Emma non sapendo di essere seguita da 2.000 persone. E di certo la cosa l’aveva imbarazzata non poco.