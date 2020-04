Susanna Vianello chi era: carriera, figlio e storia della conduttrice

Susanna Vianello è venuta a mancare la notte tra il 6 ed il 7 aprile 2020: scopriamo chi era, qual è stata la sua carriera e quale la sua storia.

Questa mattina è giunta la notizia della tragica scomparsa di Susanna Vianello. La conduttrice era malata da diverso tempo e si trovava ricoverata in una clinica romana, la stessa nella quale questa notte è spirata. La tragica notizia è stata commentata dall’amico di sempre Rosario Fiorello, il quale su Twitter le ha promesso che non la dimenticherà mai. A ricordarla ci ha pensato anche il cugino giornalista Andrea, con una dedica in cui ha sottolineato il talento e la solarità di Susanna.

Nata a Roma il 20 luglio del 1970, Susanna era figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich, due cantanti famosissimi negli anni ’60-’70. Crescendo in una famiglia di artisti era quasi scontato che in lei nascesse e si coltivasse la passione per la musica. Forse per la pressione dovuta all’essere figlia di due mostri sacri della musica italiana, la Vianello ha deciso di non intraprendere una carriera musicale, ma con il passare del tempo ha comunque riabbracciato quella passione in qualità di speaker radiofonica.

Susanna Vianello, chi era la conduttrice romana

Conclusa la scuola, Susanna si è dedicata ad alcuni lavori slegati dal mondo dello spettacolo: prima come responsabile di una catena di negozi che vende articoli per la casa e successivamente come impiegata presso un centro turistico. In questi primi anni di carriera lavorativa festeggia la nascita del fratello Alessandro Alberto, frutto della relazione del padre con la seconda moglie Vania Muccioli.

Come detto la passione per la musica non si era mai sopita ed è tornata con maggiore vigore quando ha cominciato a lavorare come speaker radiofonica per alcune emittenti capitoline. Da ottobre 2019 era diventata una delle voci di ‘Radio Italia Anni 60’. Susanna aveva anche un figlio che in questo 2020 ha compiuto 23 anni. Poco o niente, invece, si sa della sua vita sentimentale, aspetto che ha sempre voluto celare ai media.