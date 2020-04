Sabrina Ferilli, nuova fiction per l’amata attrice romana – VIDEO

Nuova fiction per l’amata attrice romana Sabrina Ferilli, dopo il successo dello scorso anno ne L’amore strappato: arriva ora Cuori d’acciaio.

Nella precedente miniserie, l’attrice de La Grande Bellezza era nei panni di Rosa Macaluso, una donna che lottava per l’innocenza del marito. Ancora non si conosce molto invece di questa nuova fiction firmata da Ricky Tognazzi alla regia e Simona Izzo alla sceneggiatura.

La nota attrice Sabrina Ferilli e l’ombra dello stalker

Romana verace e romanista nel cuore, l’attrice è stata per anni una delle donne più ammirate dagli italiani insieme a Monica Bellucci. In carriera ha vinto ben 5 Nastri d’argento, un Globo d’oro e un Ciak d’oro, oltre a ricevere numerose candidature per i David di Donatello.

Nata a Roma il 28 giugno del 1968, la bella attrice è cresciuta nella Capitale dove ha frequentato il Liceo Classico Orazio. Ha conosciuto grandi successi ma anche periodi bui e l’ombra dello stalking. Infatti, ha dovuto fare i conti con un 68enne che la perseguitava. “Mi segue ovunque, ormai lo trovo sotto casa, mi perseguita con lettere e regali. C’è sempre, me lo trovo davanti in continuazione. Mi aspetta sotto casa, compare quando prendo l’auto o passeggio”, aveva raccontato.