Robert Dancs, chi è il piccolo attore di Sole a Catinelle

Carriera e curiosità su Robert Dancs: chi è il piccolo protagonista di Sole a Catinelle, interpretato da Checco Zalone e diretto da Gennaro Nunziante.

Era un bambino il giovane attore Robert Dancs quando nel 2013 venne scelto tra gli 80 candidati disponibili per il personaggio di Niccolò, nel film Sole a Catinelle, diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone.

In un’intervista al Giffoni Film Festival del 2002, raccontava: “Ero felice e non mi aspettavo di essere scelto e che il film avesse questo successo. Il regista mi diceva di essere me stesso e dall’esperienza con Checco Zalone ho imparato a essere umile, lui è una persona brava e non se la tira è così come lo vedi nei film”.

Chi è e che fine ha fatto Robert Dancs

Nato il 2 giugno 2002 a Sarnico in provincia di Bergamo dove attualmente vive con i suoi genitori, Robert Dancs nel film interpreta un ragazzino che ha tutti 10 a scuola. Arrivò al provino quasi per caso, accompagnato dalla sorella Natalia, ma riuscì a stupire tutti. Grazie a quel ruolo, vinse al Giffoni il premio Explosive Talent Award 2014.

Nonostante il successo del film, il ragazzo di origine romena, molto attivo su Facebook con una pagina ufficiale che tiene aggiornata, non ebbe altre proposte come attore e finora quello con Checco Zalone è il suo unico film, se si fa eccezione per la serie tv Fuoriclasse 3. Tifoso della Juventus, lo scorso anno il giovane attore, che sogna di fare il pilota di aerei, ha rilasciato un intervista a Calciomercato.com, parlando del suo rapporto con l’attore pugliese: “Ci sentiamo spesso durante le festività e ci scambiamo sempre gli auguri. Il suo ultimo film è stato bellissimo ma soprattutto divertentissimo. Lui è sempre innovativo e unico e riguardo il film che deve uscire sono sicuro che sarà un gran successo”.