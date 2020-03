Carriera e curiosità su Eleonora Giovanardi: chi è l’attrice protagonista di Quo Vado, interpretato da Checco Zalone e diretto da Gennaro Nunziante.

Classe 1982, emiliana di nascita, Eleonora Giovanardi si laurea in lettere e poi si iscrive alla Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano.

Qui consegue il diploma nel 2008 e appena poco dopo debutta al Piccolo Teatro di Milano con Donna Rosita Nubile, di Lluís Pasqual. La sua interpretazione è molto apprezzata: viene candidata al Golden Graal 2011 come migliore attrice drammatica.

Cosa sapere sull’attrice Eleonora Giovanardi

Nel 2011, a Reggio nell’Emilia, sua città natale, fonda con altri tre attori la compagnia TAP Ensemble-Teatro d’Arte Popolare. In televisione, entra a far parte del cast di Crozza nel Paese delle Meraviglie. Nel 2014 è la protagonista di Status, la prima serie web italiana sul mondo della cooperazione internazionale. Anche questo ruolo è particolarmente apprezzato e vince il premio come miglior attrice italiana al Roma Web Fest, ricevendo anche la nomination al San Francisco Web Fest.

In televisione esordisce con I soliti idioti, poi è Marta nel film per la televisione Io ci sono, diretto da Luciano Manuzzi e interpretato da Cristiana Capotondi. Appare poi in 2 episodi della serie tv Non uccidere e nel primo della miniserie Come una madre. Nel 2016 è coprotagonista, accanto a Checco Zalone, del film Quo vado?. Successivamente la troviamo in Natale a Londra – Dio salvi la regina con Lillo & Greg. Nel 2018 appare nel video del singolo di J-Ax Tutto tua madre. Nello stesso anno è nel cast della serie televisiva La vita promessa.