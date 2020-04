Uno Mattina, gaffe in diretta: “Non ci mandano via…”

A partire da oggi Uno Mattina durerà mezz’ora in più. Questa mattina, però, c’è stata una gaffe in diretta tv da parte della coppia Bisti-Poletti

La programmazione Rai1 continua senza sosta anche durante l’emergenza Coronavirus. E così UnoMattina, condotto da Valentina Bisti e Roberto Poletti, sta cercando di alleviare le giornate dei telespettatori sempre alle prese con brutte notizie. Questa mattina la puntata è terminata alle 10.30, mezz’ora in più del prevista, con una piccola gaffe della conduttrice Valentina Bisti. La stessa donna ha lanciato Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele con lo sguardo rivolto verso la camera errata: “Ho sbagliato camera!”, ha esclamato immediatamente dopo l’errore.

Uno Mattina, cos’è successo in diretta?

Lo stacco non è stato immediato con Storie Italiane che è partito leggermente in ritardo con la coppia Bisti–Poletti ferma in camera per diversi secondi. Poi lo stesso conduttore ha svelato: “Non ci mandano più via! Se volete io resto…”. Così subito la stessa Valentina ha stemperato i toni con il suo collega: “Vuoi andare via? Hai fretta?” Tutto è tornato nella norma dopo l’imprevisto su RaiUno con Eleonora Daniele alla conduzione di Storie Italiane, che perderà da oggi mezz’ora di trasmissione.