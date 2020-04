Quarta Repubblica: anticipazioni e ospiti puntata 6 aprile 2020

Quarta Repubblica: tutte le anticipazioni della puntata del 6 aprile che vede il ritorno di Nicola Porro dopo essersi ammalato di Coronavirus.

La puntata di lunedì 6 aprile è molto importante perché segna il ritorno in video di Nicola Porro, assente dal 9 marzo perché affetto da Coronavirus.

Quarta Repubblica: anticipazioni

Lunedì 6 aprile torna in prima serata su Rete 4 Quarta Repubblica che segna il ritorno in tv di Nicola Porro, dopo essersi ammalato di Coronavirus. Il programma ovviamente sarà dedicato all’emergenza sanitaria.

Ci saranno numerosi servizi realizzati per chiarire l’evoluzione della pandemia, partendo da Wuhan dove tutto è iniziata e un’inchiesta sulle carenze nell’approvvigionamento di mascherine per medici e infermieri. Come ospiti ci saranno la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il governatore della Regione Veneto Luca Zaia, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, il deputato Andrea Ruggieri (Forza Italia), il fondatore ed europarlamentare di Azione Carlo Calenda, l’amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera e il virologo Giovanni Di Perri.

Durante le tre ore di diretta, si farà anche il punto della situazione sull’economia italiana: il modo in cui hanno reagito le istituzioni all’inizio dell’epidemia, quali saranno le conseguenze per le imprese e l’utilizzo degli aiuti statali per chi in questo periodo non ha lavoro.