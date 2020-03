Nicola Porro ha il Coronavirus | le condizioni del giornalista

Il giornalista e conduttore televisivo di Mediaset, Nicola Porro, ha il Coronavirus. Riscontrata la positività al virus Covid-19.

Il giornalista Nicola Porro ha riscontrato il Coronavirus. La positività al virus Covid-19 è stata confermata dallo stesso conduttore televisivo, 50 anni, nativo di Roma.

Al momento comunque le sue condizioni non destano preoccupazione. La forma di Coronavirus della quale Nicola Porro è positivo ha portato finora solamente un affaticamento respiratorio. Ci sarebbe un certo ottimismo da parte dei medici in merito alla buona tenuta del noto volto televisivo, con nessuna ulteriore complicazione prevista. D’altronde Porro gode di ottima salute e questa è una componente fondamentale nel fare la differenza nei casi di Coronavirus. Finora la stragrande maggioranza dei casi letali ascrivibili al Covid-19 hanno riguardato soggetti in età avanzata e/o con gravi patologie già in corso da tempo. Cosa che sottopone l’apparato immunitario a stress eccessivo e non garantisce la possibilità di fornire adeguate contromisure.

Nicola Porro Coronavirus, la sua ‘Quarta Repubblica’ non va in onda

Porro conduce attualmente Quarta Repubblica su Rete 4. La redazione ha fatto sapere che il programma non andrà in onda. Il presentatore tv osserverà un periodo di quarantena a casa per due settimane. Proprio Porro ha reso noto di essersi sottoposto al tampone e di essere risultato positivo nel corso di un collegamento su Skype in diretta tv a ‘Stasera Italia’, programma di inchieste e di approfondimenti condotto sempre su Rete 4 da Barbara Palombelli.

