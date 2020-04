Emma Marrone commossa sui social: “Il mio pensiero è per voi”. La cantante si è confidata con i propri followers raccontando le proprie emozioni in questo difficile momento per tutto il nostro Paese.





Emma ha confidato a tutti i suoi fan le proprie sensazioni in questo momento così complesso e delicato per il nostro Paese e ha concluso il suo posto lanciando un messaggio sui social di positività e speranza.

Emma Marrone, il messaggio commosso sui social: “Il mio pensiero è per voi”



Non sono certamente giorni facili quelli che sta attualmente vivendo il nostro Paese. Questo riguarda in primis coloro che sono malati a causa del contagio da Coronavirus e tutte le loro famiglie, ma riguarda anche coloro che semplicemente sono lontani da tutti i propri cari e che non possono in questo momento vederli o abbracciarli. Condizione alla quale in moltissimi hanno dovuto adattarsi. Anche coloro che appartengono al mondo dello spettacolo e della canzone. Emma Marrone nelle ultime ore si è mostrata nostalgica sui social e, commossa, ha confessato il proprio stato d’animo ai propri followers.

La cantante proprio oggi sui social ha pubblicato tutta una serie di fotografie, storie e ricordi con i propri colleghi e amici. Emma ha quindi specificato il motivo di quelle pubblicazioni con un post nel quale affermava: “Mi mancano i miei amici e la famiglia. Ma in questo momento vorrei solo che tutte le persone che stanno male guariscano presto. In questa domenica speciale il mio pensiero è per voi”. La cantante ha voluto condividere così con tutti i propri followers il suo stato d’animo sofferente a causa della mancanza dei propri cari e della difficile situazione che tutti i nostri concittadini stanno vivendo in questa grave emergenza.