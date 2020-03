Emma Marrone | “Quando ti manca qualcuno puoi solo piangere” FOTO

La cantante Emma Marrone sceglie parole molto profonde per spiegare un particolare stato d’animo. Unanime il supporto dei fans su Instagram.

Come noto, Emma Marrone ha vissuto un periodo estremamente difficile nei mesi scorsi. Colpa della brutta malattia che ancora una volta si è lasciata alle spalle, con anche lo svolgimento di un intervento chirurgico. Era la seconda ricaduta, per la cantante salentina, di quella che era una manifestazione tumorale all’utero, sorta per la prima volta nel 2009. Adesso il peggio è alle spalle. Anche se non manca qualche momento di sconforto, legato ad altri motivi. Di recente abbiamo visto la 35enne artista nata a Firenze ma di origini salentine scrivere un post molto toccante sul suo profilo personale Instagram.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci | lutto tremendo | “Sei morta giovanissima” FOTO

Emma Marrone, l’annuncio di ‘Luci Blu’ con una frase profonda

“A volte quando ti manca profondamente qualcuno rischi di impazzire. Sei talmente sopraffatto dall’odore della sua assenza che credi di sentire e di vedere la sua presenza intorno a te, accanto a te. I ricordi ti aiutano a sopravvivere a questo dolore così frustrante che ti scava l’anima goccia dopo goccia. Poi arriva il giorno in cui devi andare avanti e devi imparare a lasciare andare questa persona che se è stata davvero “tua” in qualche modo e in mille forme diverse resterà sempre con te. Luci Blu 💙 Da domani in radio”. Parole con le quali Emma ha presentato il suo nuovo singolo, dal titolo proprio ‘Luci Blu’, estratto dall’album ‘Fortuna’.

LEGGI ANCHE –> Eric Dier | aggressione a tifoso dopo Tottenham Norwich | VIDEO