Allergia o Coronavirus, Elena Santarelli: “Vi spiego come distinguerle”

Ospite a ‘Italia Sì’, Elena Santarelli ha condiviso con il pubblico il consiglio datole dal medico per distinguere i sintomi allergici dal Coronavirus.

Nella puntata odierna di ‘Italia sì‘, programma condotto da Marco Liorni, si è parlato come sempre dell’attuale situazione nel nostro Paese e nel mondo. Ospiti in studio i soliti quattro Saggi: Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzo. Il conduttore ha annunciato i servizi con i quali si è dato spazio alla cronaca odierna: approfondimenti sulla situazione in Italia, ma anche su quella di Spagna e Stati Uniti, Paesi che si trovano a dover affrontare un’emergenza simile alla nostra.

Con gli ospiti in studio si è parlato anche della problematica legata alle allergie stagionali. I sintomi, infatti, potrebbero essere scambiati con quelli del Covid-19. Un problema che si sostituisce a quello dei sintomi influenzali e che potrebbe generare delle preoccupazioni a molti italiani. Sull’argomento è intervenuta Elena Santarelli, la showgirl infatti soffre di allergie e si è informata con il medico di base per capire se ci fosse un modo per distinguere i sintomi dell’allergia da quelli del Coronavirus.

La saggia esordisce dicendo: “Io soffro di allergia in questo periodo e il mio medico di base mi ha spiegato come fare per capire se i miei sintomi erano dovuti, appunto, all’allergia o al coronavirus”. Quindi condivide il consiglio del dottore: “Mi ha suggerito di prendere una pasticca senza cortisone, un antistaminico ma, appunto, senza cortisone. Mi ha poi detto: ‘Se i sintomi passano, allora è solo l’allergia'”. Successivamente ha concluso dicendo: “I sintomi possono ingannare. Facendo così ho capito che la mia era solo Allergia”.