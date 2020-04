Stasera in tv film – Passeggeri notturni: trama film dal libro di Carofiglio

Dal libro di Gianrico Carofiglio e la regia di Riccardo Grandi è nata la serie Passeggeri notturni che oggi, 3 Aprile, si fa film in prima serata.

Gli episodi della serie tv Passeggeri notturni, creata dal regista Riccardo Grandi si ispirano a due racconti dello scrittore Gianrico Carofiglio: Passeggeri notturni e Non esiste saggezza. La regia ha concepito la serie in dieci puntate da 13 minuti ciascuna, ma questa sera, grazie a un sapiente riadattamento, vedremo Passeggeri notturni nella sua interezza, come se fosse da sempre stato un film.

La pellicola di Rai 3 inizierà alle ore 21.25.

Scopriamo insieme la storia di Enrico e dei tanti personaggi che iniziano ad animare il suo mondo.

Passeggeri notturni, il film

Al regista è stato domandato in che modo la sua serie sia stata trasformata nel film che andrà in onda stasera in televisione:

“Andrà in onda un montaggio filmico della serie, una sorta di riedizione. Abbiamo avuto già un successo importante e siamo molto contenti”, ha raccontato Riccardo Grandi.

La pellicola che verrà trasmesso questa sera in tv, effettivamente, non rappresenta il primo caso in cui la Rai decide di accorpare in un solo lungo metraggio una serie televisiva, tuttavia si tratta comunque di una rarità nel suo genere. Il regista ha anche raccontato del suo rapporto con i libri di Gianrico Carofiglio e con lo scrittore stesso:

“Mi sono ispirato ai racconti di Carofiglio. C’era un po’ di paura che lo scrittore non entrasse in sintonia con le nostre scelte. Invece ho conosciuto una persona molto disponibile, rispettosa della figura del regista e degli sceneggiatori. Ha lavorato insieme a noi, ha partecipato alle riunioni, ha creato la figura del conduttore radiofonico in grado di legare tutte le storie. Personalmente ho accolto questa idea con entusiasmo”.

Il film affronta il difficile tema della giustizia (con particolare riguardo alla tematica legata alla violenza sulle donne) mostrandone le profonde contraddizioni e mettendo a nudo ognuno dei suoi personaggi.

Ci identifichiamo davvero in ognuna delle scelte morali che ogni giorno siamo chiamati a compiere?

Trama

Il dj radiofonico Enrico si divide fra Bari, luogo in cui abita, e Milano, città in cui vive sua figlia Matilde. Una notte su un treno notturno che da Milano lo sta riportando a casa incontra l’enigmatica Valeria e da quel momento la sua esistenza cambierà in modo radicale.

Passeggeri notturni, cast:

Gian Marco Tognazzi

Claudio Gioè

Nicole Grimaudo

Marta Gastini

Paolo Sassanelli

Alessandro Tiberi

Alessio Vassallo

Francesca Figus

Giorgio Musumeci

Giampiero Judica

Ivana Lotito

Paolo De Vita

Caterina Shulha

