Stasera in tv – Amici di Maria De Filippi serale: la finale oggi, 3 Aprile

Il serale di Amici di Maria De Filippi questa sera in tv ci porta alla finale: le anticipazioni sull’ultima puntata di Amici 19

Finita nel dimenticatoio (o quasi) la lite fra Maria De Filippi e Valentin che ha fatto registrare un’impennata in fatto di ascolti, ma anche tante polemiche, il talent si appresta alla serata finale, conclusiva del lungo e tortuoso percorso dei ragazzi della scuola. Amici di Maria De Filippi andrà in onda questa sera in tv alle ore 21.30 su Canale 5.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla finalissima.

Il serale di Amici di Maria De Filippi 2020: la finale di stasera

In ottemperanza alle disposizioni governative emanate a seguito dell’emergenza Coronavirus, il pubblico in studio continuerà a essere assente, tuttavia il giudizio dei telespettatori in questa finale di Amici di Maria De Filippi avrà come sempre il suo peso sulla scelta del vincitore.

Nella finalissima si contenderanno il titolo di campione due cantanti e due ballerini, ossia Gaia, Giulia, Nicolai e Javier. I quattro concorrenti rimasti in gara cercheranno di accaparrarsi il premio finale di 150 mila euro e, soprattutto, il prestigio che darebbe loro la vittoria. Al momento le due cantanti appaiono come le favorite, vista anche la generale tendenza del programma a premiare gli interpreti a discapito dei ballerini. I giochi, però, non sono ancora stati fatti e le tante rappresentanze chiamate a votare potrebbero far virare non poco da questa inclinazione. Oltre al televoto, inciderà sulla proclamazione finale il voto degli esperti, scelti fra i rappresentanti delle maggiori testate giornalistiche e agenzie di stampa, e della giuria.

La giuria sarà composta da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi (la quale ha preso stabilmente il posto di Loredana Bertè).

Segneranno profondamente il corso della serata finale di Amici la Var di Peppe Vessicchio e Luciano Cannito e il giudizio dei professori Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens.

La finalissima di Amici, i concorrenti:

Giulia Molino

Gaia Gozzi

Nicolai Gorodiskii

Javier Rojas

Amici 19: la finale

