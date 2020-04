Paura Coronavirus per Mika: mamma in ospedale, familiari a rischio – VIDEO

Mamma di Mika in ospedale, familiari a rischio: paura Coronavirus per il cantante molto amato anche in Italia, che ha rotto il silenzio.

Ha rotto un silenzio di alcuni giorni la popstar Mika, tornato su Instagram per spiegare: “Voglio scusarmi per il recente silenzio. La scorsa settimana è stata turbolenta per la mia famiglia come lo è stata per molti altri in tutto il mondo”.

Ha proseguito il cantante: “I membri della mia famiglia, tutti a Parigi, hanno avuto sintomi di COVID-19. Domenica pomeriggio, proprio mentre stavo per andare in diretta in onda su Rai Uno in Italia, mia madre è stata mandata in ambulanza in pronto soccorso. Sono stato costretto ad abbandonare la trasmissione e aiutare mio fratello e mia sorella a distanza”.

Preoccupazione soprattutto per la madre, che in passato ha lottato contro un cancro al cervello: “Ci siamo seduti a casa, gli uni separati dagli altri, incapaci di contattarla o di parlarle, proprio come molti di voi che state vivendo situazioni simili in questo momento. Ieri, per miracolo, siamo stati informati che si sta stabilizzando”.

L’allarme starebbe rientrando: “Mi sento così incredibilmente grato di poter scrivere questo messaggio e un’enorme gratitudine per gli operatori sanitari che combattono questo virus in prima linea. Lo stiamo prendendo un giorno alla volta e siamo lontani dall’essere fuori dal bosco”. Il pensiero di Mika “va a chiunque sia affetto da questo terribile virus. Non essere in grado di parlare o vedere le persone che ami mentre soffrono e combattono è straziante, e voglio esprimere la mia più profonda vicinanza a coloro che si trovano attualmente nella stessa situazione e, peggio, a coloro che hanno perso qualcuno che amano. Dalla mia famiglia e io inviamo il nostro amore e la nostra compassione. Queste sono due cose che dovremo tenere con tutte le nostre forze, per superare le prossime settimane”.