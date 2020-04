Marta Gastini, chi è l’attrice: carriera e curiosità, esordi e successo

Carriera e curiosità su Marta Gastini, chi è l’attrice nata ad Alessandria: esordi e successo, dalle prime pellicole ai riconoscimenti.

Figlia di un avvocato e di una pittrice e architetto, Marta Gastini è nata ad Alessandria nel 1989: qui ha frequentato il Liceo classico “Giovanni Plana”. Nel frattempo, ha studiato canto, teatro e danza.

La giovane attrice, che ha un fratello, Andrea, dopo il liceo si è trasferita a Roma. Ma prima del diploma, a 17 anni ha frequentato gran parte del quarto anno di liceo in un college di Canterbury.

Chi è Marta Gastini: cosa sapere su di lei

Qui ha perfezionato il suo inglese e frequentato anche un corso di teatro; nell’estate successiva ha frequentato un corso di recitazione della New York Film Academy tenuto a Parigi. Successivamente, ha debuttato come attrice con la serie televisiva Il bene e il male, girata a Torino. Trasferitasi a Roma, recita nella miniserie L’uomo che cavalcava nel buio, al fianco di Terence Hill. Sempre giovanissima, esordisce al cinema con il film di Leonardo Pieraccioni Io & Marilyn, nel quale interpreta la parte di Martina. Nella capitale, si iscrive a Giurisprudenza all’Università di Roma Tre.

Protagonista del film horror Il rito, parzialmente girato in Italia e diretto da Mikael Håfström, Marta Gastini appena ventenne recita accanto al premio Oscar Anthony Hopkins. Il ruolo le varrà una nomination al Nastro d’argento alla miglior attrice non protagonista. Interpreta poi per la televisione il ruolo di Giulia Farnese nella serie I Borgia. Nell’estate del 2011 è protagonista del nuovo film di Dario Argento, Dracula 3D. Nel cast anche Rutger Hauer, Thomas Kretschmann ed Asia Argento. L’anno dopo è Nina/Ariel nell’opera prima di Simone Gandolfo Evil Things – Cose cattive, quindi è Sofia nel film La moglie del sarto, per la regia di Massimo Scaglione. Diventa poi protagonista di Questi giorni, per la regia di Giuseppe Piccioni. Recita tra le ultime pellicola in Bentornato presidente e L’eroe, mentre in televisione è protagonista della serie Passeggeri notturni, tratta dal libro omonimo di Gianrico Carofiglio, disponibile sulla piattaforma RaiPlay dal 25 febbraio 2020 con 10 episodi da circa 13 minuti l’uno.