Jo Squillo: chi è Gianni Muciaccia, marito della cantante e musicista

Chi è Gianni Muciaccia, marito della cantante Jo Squillo e musicista: carriera e curiosità, dagli esordi alla produzione artistica.

Negli anni Ottanta, è stata prima icona della scena punk e new wave italiana, quindi ha virato verso atmosfere più disco. Stiamo parlando di Jo Squillo, nome d’arte di Giovanna Coletti, milanese classe 1962.

Avanguardia del femminismo con la Kandeggina Gang, quindi candidata alle elezioni comunali di Milano con una lista civica, la cantante nei primi anni Ottanta conosce Gianni Muciaccia, ancora oggi suo compagno di vita.

Cosa sapere su Gianni Muciaccia

Mentre lei ottiene un successo incredibile soprattutto grazie a un brano iconico come Siamo donne, portato al Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Salerno, lui continua a starle affianco e ad appoggiarla nelle scelte che fa nella sua carriera. Fondatore a fine anni Settanta dei Kaos Rock, con la sua band ha partecipato al concerto Omaggio a Demetrio Stratos, organizzato dalla Cramps Records. L’esperienza con i Kaos Rock si concluse nei primi anni Ottanta, poi il cantante fonda i Kaos, quindi intraprenderà la carriera di direttore artistico e produttore discografico.

In questa nuova veste, sarà proprio lui a produrre alcuni lavori della moglie Jo Squillo. Il sodalizio tra i due passa dal panorama musicale a quello della moda e della televisione. Infatti, nel 1999 è al fianco della moglie in qualità di regista di TV Moda. Il programma diventa un punto di riferimento in un certo contesto e dopo essere andato in onda prima su Rete 4 e poi su Italia 1, a partire dal 2012 è un’esclusiva del canale Class Tv Moda.