Cortina, record di contagiati: “Colpa del fine settimana sulle piste da sci”

I contagi per Covid-19 continuano a diffondersi a macchia d’olio in altre zone d’Italia: il sindaco di Cortina d’Ampezzo ha lanciato un appello

I contagiati per Covid-19 non diminuiscono, anzi si sono diffusi anche in altre zone d’Italia, come per esempio a Cortina d’Ampezzo. Altre sette persone sono risultate positive al test con l’1% dei residenti in una località di 5.800 abitanti. La paura è in vista della prossima settimana per chi ha la doppia casa: l’avvertimento è arrivato dal Comune che ha dichiarato di “non voler assolutamente peggiorare la situazione la prossima settimana, per Pasqua, quando ci sarà un forte contrasto all’arrivo di altre persone”.

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Coronavirus, l’appello del sindaco di Cortina

Lo stesso sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, ha aggiornato le statistiche via social: “Lunedì 30 marzo c’era stato un rallentamento dei positivi al virus, mentre martedì ci sono stati questi nuovi casi, così da portare il totale a sessanta”. Poi ha aggiunto: “Mi conforta però il continuo aggiornamento che ho dalla locale sezione della Croce Bianca: i loro mezzi di soccorso sono usciti pochissime volte nelle giornate di domenica, lunedì e martedì, per trasportare malati all’ospedale. È una situazione ben diversa dal picco di interventi che c’era stato fra il 26 e il 27 marzo”.

Infine, il primo cittadino della località delle Dolomiti ha concluso: “Ed è oltremodo positivo il fatto che il 90 per cento dei contagiati sia in buone condizioni; pochi sono ricoverati all’ospedale di Belluno; nessuno è in terapia intensiva. Confido che tutti loro possano andare verso una stabilizzazione e che dalla prossima settimana ci siano le prime guarigioni, certificate dai successivi tamponi”.

Coronavirus, i motivi dei contagiati di Cortina

Successivamente lo stesso sindaco di Cortina ha cercato di ricostruire la dinamica: “Questo primato negativo è dato ovviamente dal fatto che Cortina è una destinazione turistica importante. La spiegazione è molto chiara: sino al fine settimana del 7 e 8 marzo qui in valle c’erano trentamila persone”.

In aggiunta ha ricercato i possibili colpevoli: “Chi non ha flussi turistici, nel proprio paese, ha una situazione completamente diversa. Nel numero di contagiati siamo in linea, o forse un po’ al di sotto, con altre località invernali, in particolar modo quelle ladine delle Dolomiti, a cui facciamo riferimento: le valli Badia, Fassa, Gardena, destinazioni come Ortisei, Corvara, Canazei. Questo andamento dei contagi, in forte crescita sino al 23 marzo, ora sembra davvero assestarsi e faremo il possibile perché non ci sia una nuova accelerazione”.