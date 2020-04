A causa del Coronavirus morto bambino di poche settimane di vita. Si tratta in assoluto della vittima più giovane al mondo di Covid-19.

A causa del Coronavirus un bambino è morto negli Stati Uniti. Aveva soltanto sei settimane e viveva in Connecticut con la famiglia. Si pensa che sia lui la vittima più giovane in assoluto al mondo per Covid-19.

LEGGI ANCHE –> Heather Parisi | “Nessuna seconda quarantena Coronavirus a Hong Kong”

Il piccolo era stato portato in ospedale già in stato di incoscienza la scorsa settimana e non è stato possibile rianimarlo. La sua morte è stata annunciata mercoledì dal governatore del Connecticut Ned Lamont. Non sono stati forniti altri dettagli in merito. Anche Lamont pensa che questo sfortunato bambino morto per Coronavirus sia la più giovane vittima sul pianeta a causa della malattia. I test hanno confermato che il neonato era positivo al Covid-19. E facendo richiamo a ciò, il governatore ha sottolineato come sia importante per tutti restare a casa e non uscire se non per motivazioni strettamente necessarie.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus bambino morto, negli Stati Uniti ancora troppi irresponsabili