Bergamo finalmente sorride un po’ dopo le ultime settimane davvero tristi: una neonata di un mese e mezzo è tornata a casa

Non solo brutte notizie provenienti da Bergamo, ma nelle ultime ore è giunta anche una splendida guarigione con la più piccola d’Italia finora: ce l’ha fatta Beatrice Aurora, nata a Bergamo lo scorso 11 febbraio e trovata subito positivo con il successivo ricovero il 5 marzo. I genitori della piccola hanno raccontato ai microfoni dell’Eco di Bergamo: “Dopo pochi giorni l’abbiamo portata in ospedale per una visita di controllo. Le hanno fatto il tampone, come prassi visto il diffondersi del virus, e da lì, per 20 giorni, non l’abbiamo più vista”. Prima i tamponi hanno dato esito negativo, poi l’ultimo positivo: “Ho avuto paura che morisse. Ci dicevano che stava bene, ma allora perché non potevo vederla e portarla a casa?” Ora “la piccola guerriera di Bergamo”, così è stata soprannominata, è potuta tornare casa dai suoi fratelli Ilaria, Chiara e Gabriele.

Coronavirus, il racconto da Bergamo

Così gli stessi genitori hanno svelato cosa succederà a partire dai prossimi giorni ai microfoni dell’Eco di Bergamo: “Siamo tutti provvisti di mascherina, i bimbi non possono avvicinarsi a Beatrice e noi dobbiamo usare le dovute precauzioni per evitare problemi a lei e alla famiglia”. Infine hanno concluso: “Siamo contenti di aver riportato a casa la nostra Beatrice, che è in buona salute. Speriamo che nei prossimi giorni le visite di controllo ci dicano che è negativa. Abbiamo passato una ventina di giorni tristi”.